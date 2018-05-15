İyi ki sezon sonu!

Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Süper Lig’de ligde kalma hedefini yakalayarak taraftarını mutlu eden Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunun kapanışını iyi yapmak isterken, bitime 1 hafta kala 3 as oyuncunun sezonu kapatması neyse ki sezon sonu geldi dedirtti. Galatasaray ile oynanan maçta Sadık’ın sakatladığı Issam Chabeke, dizi esneyen Arturo Mina ve adalesinde ağrıları Eren Tozlu’nun sezonun son maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Yarın yapılacak çalışmadaki duruma göre kadroda büyük bir revizyona gitmesi beklenen Erol Bulut’un Kayserispor maçına sürpriz bir kadro çıkarması ön görülüyor. Öte yandan Kayserispor maçının biletlerinin ise bugünden itibaren satışa sunulması bekleniyor. Malatyaspor’un kendi evinde sezon finali yapacak olması nedeniyle biletleri düşük tutacak yönetimin, karşılaşmanın iftar saatine gelmesi halinde ise kumanya dağıtabilmek için çalışma yaptığı da ifade edildi.

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