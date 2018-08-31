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İyi hücumcu ile iyi savunmacı karşı karşıya

Yeni Malatyaspor ve Konyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçen sezon karşılaştı.

İyi hücumcu ile iyi savunmacı karşı karşıya

Yeni Malatyaspor ve Konyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçen sezon karşılaştı.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:00
İyi hücumcu ile iyi savunmacı karşı karşıya

Yeni Malatyaspor iki maçta da rakibine yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de dört maçtır yenilmezken, bu seriden önce oynadığı 9 lig maçında ise tek galibiyet alabildi. Konyaspor ligin ilk 3 haftasında yenilmedi. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ilk üç haftasında ise iki mağlubiyet almıştı. Bu sezon Süper Lig'de Yeni daha fazla maçta kalesini gole kapatan tek takım henüz gol yememiş olan Kayserispor. Yeni Malatyaspor ligin ilk 3 haftasında en az başarılı çalım atan takım oldu. Konyaspor'un bu sezon kalesinde gördüğü altı golün beşi duran toptan geldi. Yeni Malatyaspor ligin ceza sahası dışından en az isabetli şut çeken takımı. Konyaspor bu sezon Süper Lig'de en fazla faul yapan takım. Konyaspor'un bu sezon ligde attığı 7 golün dördüne Ömer Ali Şahiner doğrudan katkı sağladı. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Savunmacı
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