Medipol Başakşehir maçı sonrası izin yapan sarı kırmızılı kulüpte sportif direktör Ali Ravcı geride kalan 11 haftalık süreci değerlendirdi. İlk yıl için fena sayılmayacak bir konumda olduklarını söyleyen Malatyalı futbol adamı, takımın iyi futbolunun üzerine koyarak gittiğini belirtti.

TARAFTARA TEŞEKKÜR!

Başakşehir maçında güçlü rakipleriyle dişe diş bir oyun sergilediklerini kaydeden Ravcı, “İç sahadaki o coşkulu ve muhteşem taraftarımıza gerçekten güzel bir galibiyet hediye etmek isterdik. Oyun olarak net fırsatlar da bulduk. Ancak son vuruşlarda biraz şanssızdık. Taraftarımız maç sonunda iyi mücadeleyi alkışlayarak çok önemli bir davranışta bulundu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabi sonuç olarak kaybettik ama futbolumuz gelecek adına ümit verdi. Trabzonspor maçıyla başlayan iyi futbolumuzu bu maçta da sürdürdüğümüzü düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

“DAHA EFEKTİF BİR TAKIMA KAVUŞACAĞIZ”

Geride kalan 11 haftada toplanan 14 puanın ilk yılları için çok da kötü olmadığını söyleyen Ravcı, “Gönül isterdi ki elbette daha yukarılarda olalım ama lig gerçekten çok zorlu. İlk haftalarda hakem hatalarından kaybettiğimiz puanlar var. Ama buna rağmen orta sıralardayız. Bence fena bir başlangıç yapmadık. İlk yarı için henüz oynamadığımız maçlar var ve toplayabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Milli ara gerçekten çok iyi bir döneme denk geldi. Kadrodaki sakat oyuncularımızdan Eren, Aytaç ve Azubuıke’nin aramıza katılmasını bekliyoruz. Rahman’ın durumu yetişmez gibi duruyor. Sakat ve cezalıların olmadığında daha efektif bir takıma kavuşmuş olacağız.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI