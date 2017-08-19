Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor baştan sona üstün oynadığı maçta rakibine 2 - 0 mağlup oldu. İlk golü savunmada Murat Akça'nın hatasıyla kalesinde gören sarı kırmızılar, ikinci golde bariz ofsaytı kaçıran yardımcı hakemin kurbanı oldu...
19 Ağustos 2017 Cumartesi 23:44
Maçtan dakikalar (ilk yarı) 10. dakikada sağ kanattan Barazite'nin ceza sahasına ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Eren meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi. 23. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan, pasını Rıdvan'a aktardı. Onun sağ ayağının dışıyla vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 41. dakikada sol kanattan Elderson'un ceza sahasına ortasında Kone'nin kafa vuruşu yerden sekip üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Serkan Çınar xxx, İsmail Şencan xxx, Erdem Bayık xxx Stat: Yeni 4 Eylül Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Elderson xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Rıdvan xx, Hakan Arslan xx, Mert Hakan xx, Auremir xx, Emre xx, Cyriac xx, Kone xx Yedekler: Tolgahan, Galip, Leandro, Muhammet Demir, Kerim, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Muhammed Furkan, Serhat Teknik Direktör: Samet Aybaba Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cissokho xx, Murat Akça xx, Yalçın xx, Chebake xx, Boutaib xx, Murat Yıldırım xx, Azubuike xx, Eren xx, Dia xx, Barazite xx Yedekler: Ertaç, Emre Selen, Pereira, Sadık, Sincere, Aytaç, Rahman, Dening Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam Gol: (Kone) (dk.41) (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Elderson, Kone ( Demir Grup Sivasspor)
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