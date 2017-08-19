19 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

İyi futbol kötü sonuç

Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor baştan sona üstün oynadığı maçta rakibine 2 - 0 mağlup oldu. İlk golü savunmada Murat Akça'nın hatasıyla kalesinde gören sarı kırmızılar, ikinci golde bariz ofsaytı kaçıran yardımcı hakemin kurbanı oldu...

19 Ağustos 2017 Cumartesi 23:44
İyi futbol kötü sonuç
 Maçtan dakikalar (ilk yarı)
10. dakikada sağ kanattan Barazite'nin ceza sahasına ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Eren meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
23. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan, pasını Rıdvan'a aktardı. Onun sağ ayağının dışıyla vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
41. dakikada sol kanattan Elderson'un ceza sahasına ortasında Kone'nin kafa vuruşu yerden sekip üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Serkan Çınar xxx, İsmail Şencan xxx, Erdem Bayık xxx
Stat: Yeni 4 Eylül
Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Elderson xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Rıdvan xx, Hakan Arslan xx, Mert Hakan xx, Auremir xx, Emre xx, Cyriac xx, Kone xx
Yedekler: Tolgahan, Galip, Leandro, Muhammet Demir, Kerim, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Muhammed Furkan, Serhat
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Cissokho xx, Murat Akça xx, Yalçın xx, Chebake xx, Boutaib xx, Murat Yıldırım xx, Azubuike xx, Eren xx, Dia xx, Barazite xx
Yedekler: Ertaç, Emre Selen, Pereira, Sadık, Sincere, Aytaç, Rahman, Dening
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: (Kone) (dk.41) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Elderson, Kone ( Demir Grup Sivasspor)
FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatyaspor

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