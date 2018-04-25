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“İyi Bir Sezon Geçirdik”

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, geride kalan sezonun kendileri açısından başarılı bir sezon olduğunu söyledi. Ampute futbol takımıyla birlikte Süper Lige bir takım daha kazandırdıklarını belirten Barman, voleybolda, basketbolda, tekvandoda, masa tenisinde ve birçok branşta iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.

“İyi Bir Sezon Geçirdik”

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, geride kalan sezonun kendileri açısından başarılı bir sezon olduğunu söyledi. Ampute futbol takımıyla birlikte Süper Lige bir takım daha kazandırdıklarını belirten Barman, voleybolda, basketbolda, tekvandoda, masa tenisinde ve birçok branşta iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:15
“İyi Bir Sezon Geçirdik”

Barman, Büyükşehirspor Kulübü olarak Malatyalı gençlere yatımlar yaptıklarını kaydederek, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ülkemizin teminatı olan gençlerimize önemli yatırımlar yaparak, onları faydalı birer birey olma yolunda teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu anlamda kulübümüz yüzlerce sporcuya her türlü imkanı eksiksiz sağlıyor. Zaten bunun meyvelerini de alıyoruz. Geride bıraktığımız sezon bizi fazlasıyla gururlandıran bir sezon oldu. Büyükşehir Kulübü olarak sporun birçok branşında verdiğimiz özverili mücadelenin karşılığını aldığımız bir sezonu geride bıraktık. Ampute futbolda, voleybol, basketbolda, tekvandoda, masa tenisinde ve bir çok branşta güzel sonuçlar elde ettik” şeklinde konuştu.

“ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

Barman, ampute futbolda önümüzdeki yıl Malatya’yı Süper Lig’de temsil edeceklerini ifade ederek, "Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı adını Süper Lig’e yazdırarak göğsümüzü kabartmıştır. Önümüzdeki yıl Malatya’mızı Süper Lig’de temsil edecek. Bu Malatya’nın sporu adına oldukça önemli bir olay diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de elde edeceğimiz sonuçlarla uluslararası arenada boy göstermek istiyoruz. Ben bu anlamda her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Orhan BarmanMalatya Büyükşehir Belediyespor
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