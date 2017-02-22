Kali Escrima sporunda Malatya’nın adını duyuran Mustafa Günaydın ve ekibi bu kez gözünü İtalya’da yapılacak Uluslar arası Kali Escrima turnuvasına dikti. Bugün sabah 10 uçağıyla İstanbul’a oradan da havayoluyla İtalya’ya geçecek kafilede 10 sporcu yer alırken, Malatya’dan 2 kişi katılacak.

MALATYA BİZİM İÇİN DUA ETSİN

Hazırlıklarını tamamlayan ve dün bir basın açıklaması yaparak turnuva öncesi spor kamuoyuna mesaj veren kafile başkanı Mustafa Günaydın, “İstanbul’dan, Antalya’dan, Ankara’dan, Kocaeli’den, Niğde’den gelen milli takım sporcularıyla beraber hepimiz Atatürk Havalimanı’nda buluşacağız. İtalya’da da iki gün zamanımız var. Bir antrenman yapacağız ve ondan sonra maçlara başlayacağız. 10 kişilik bir takım götürüyoruz. İnşallah amacımız oradan madalya ile dönmek ve dünya şampiyonasındaki başarımızı burada da elde etmek” dedi.

Malatyalıların duasını beklediklerini ifade eden Günaydın, “Malatyalılardan ve Malatyalı spor severlerden dua bekliyoruz. Çünkü biz dünya şampiyonasındayken Türkiye ve Türk milletinin ağırlığını hissettirdik. Türk bayrağını dalgalandırdık ve İtalya’da da bunu yapmak istiyoruz. Bizim amacımız Türkiye’yi daha iyi tanıtmak daha güçlü bir millet olduğunu tanıtmak Allah nasip ederse turnuvadan büyük bir başarıyla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI