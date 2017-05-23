BAL 2. Grup takımlarından Gaziantep Temsilcisi Araban Belediyespor’da yardımcı antrenörlüğe Malatyalı eski futbolcu Fuat Bican getirildi. 1980 doğumlu tecrübeli oyuncu futbolculuk kariyeri boyunca Spor Toto 3.Lig’de 40 maç, Spor Toto 2. Lig’de 209 maç, BAL’da 89 maç oynadı. 1920 Maraş Spor, Malatya Yeşilyurt Belediye Spor, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor, 44 Malatya Spor, Adıyaman Spor, Malatya Spor ve Yeni Malatya Spor formaları giyen 37 yaşındaki Fuat Bican, aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırarak yeni aldığı UEFA B Lisansıyla antrenörlüğe başladı. Malatya futbolunun il dışında en fazla forma giyen isimlerinden biri olan tecrübeli Fuat, hedefinin bir gün Malatya’da bir takımla profesyonel ligde şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.
Komşu dediğin böyle olmalı Helal olsun gakkoşa!...
Kaplan kupasına kavuştu
Euroleague şampiyonluğu Malatya’da kutlandı!...
Almanya’da başlayan hikaye...
Final için ter dökecekler
İstikrar abidesi antrenörlüğe başladı
İnönü Üniversitesi basketbolda iddialı
Sanatçı Aydın Aydın’dan Yeni Malatyaspor’a...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!