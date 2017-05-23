23 Mayıs 2017 Salı

İstikrar abidesi antrenörlüğe başladı

Malatya futbolunun yetiştirdiği tecrübeli futbol adamlarından olan Fuat Bican, aktif futbolcuğu 37 yaşında bırakarak, BAL takımlarından Araban Belediyespor’da yardımcı antrenörlüğe getirildi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:57
İstikrar abidesi antrenörlüğe başladı

  BAL 2. Grup takımlarından Gaziantep Temsilcisi Araban Belediyespor’da yardımcı antrenörlüğe Malatyalı eski futbolcu Fuat Bican getirildi. 1980 doğumlu tecrübeli oyuncu futbolculuk kariyeri boyunca Spor Toto 3.Lig’de 40 maç, Spor Toto 2. Lig’de 209 maç, BAL’da 89 maç oynadı. 1920 Maraş Spor, Malatya Yeşilyurt Belediye Spor, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor, 44 Malatya Spor, Adıyaman Spor, Malatya Spor ve Yeni Malatya Spor formaları giyen 37 yaşındaki Fuat Bican, aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırarak yeni aldığı UEFA B Lisansıyla antrenörlüğe başladı. Malatya futbolunun il dışında en fazla forma giyen isimlerinden biri olan tecrübeli Fuat, hedefinin bir gün Malatya’da bir takımla profesyonel ligde şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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