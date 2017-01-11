Yeni Malatyaspor yönetiminden toplu şekilde istifalar yaşanacağı dedikodularıyla dün sosyal medyada paylaşılan haberlerin en azından şimdilik gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Henüz ne Yeni Malatyaspor kulübünden ne de istifa ettiği söylenen yöneticilerden resmi bir açıklama gelmedi.

O LİSTEDE KİMLER VAR?

Haberlerde yer alan iddialara göre asil yönetimden Ednan Çoban, Rıza Ataş, Ahmet Güler, Ahmet Bağdat ve Seyit Doğan ile yedek yönetici Yılmaz Gökhan istifa ettiler. Adil Gevrek’in başına buyruk yönetiminden dolayı istifa ettikleri açıklanan isimlerin Yeni Malatyaspor Kulübüne henüz resmi dilekçe göndermedikleri ortaya çıktı. Bu karışık durum karşısında kulüp yetkilileri bilgi vermekten kaçınırken, başkan Adil Gevrek haberleri okuduğunu ancak kendisine resmi olarak henüz böyle bir toplu istifanın gelmediğini söyledi.

GEVREK: TEK GÜNDEMİMİZ SİVAS MAÇI

Yöneticilerin istifa durumunda gerekli kararları alabilecek güçte olduklarını belirten Gevrek, yollarına kulübü en ufak bir sarsıntıya düşürmeden devam edebileceklerini ifade etti. Ahmet Güler’in başından beri kendi özel işlerinden dolayı kendisinden ayrılma konusunda anlayış beklediğini aktaran Gevrek, “Hiç kimse Malatyaspor’dan büyük değildir. Ben de dahil olmak üzere burada herkesin yeri dolar. Malatya büyük camiadır, bu tür dedikoduyla ya da birkaç isimle olumsuz etkilenecek bir yer değildir. Bizim şu an tek gündemimiz Sivasspor maçı. Bu maçı kazanıp ligin ikinci yarısına nasıl iyi başlarız bunun hesabını yapıyoruz. Camiamızın da tüm enerjisini bu maça vermesini istiyoruz” şekilde konuştu.

FATİH AVCI