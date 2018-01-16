İstemeyen adam Sadio Diallo!

Devre arası transferinde anlaştığı oyuncularla kadrosunu boşaltamadığı için henüz sözleşme yapamayan sarı-kırmızılı takımın, Sadio Diallo ile yolları ayırma konusunda anlaştığı bildirildi. Fransa ligine döneceği belirtilen Sadio Diallo’ya sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ödeme yapılıp, yapılmadığı açıklanmazken, Gineli futbolcunun birkaç gün içerisinde takımla vedalaşacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor’un daha önce gönderilecekler listesine koyduğu Fabian Farnolle ve Nacer Barazite’yi ise göndermekten vazgeçtiği bildirildi.