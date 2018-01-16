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İstemeyen adam Sadio Diallo!

Yeni Malatyaspor, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollarını ayırıyor. Büyük umutlarla alınan ve beklentilerin altında kalan siyahi oyuncuyu göndermek için yönetim ve teknik heyet arayış içersinde.

İstemeyen adam Sadio Diallo!

Yeni Malatyaspor, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollarını ayırıyor. Büyük umutlarla alınan ve beklentilerin altında kalan siyahi oyuncuyu göndermek için yönetim ve teknik heyet arayış içersinde.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 18:30
İstemeyen adam Sadio Diallo!

Devre arası transferinde anlaştığı oyuncularla kadrosunu boşaltamadığı için henüz sözleşme yapamayan sarı-kırmızılı takımın, Sadio Diallo ile yolları ayırma konusunda anlaştığı bildirildi. Fransa ligine döneceği belirtilen Sadio Diallo’ya sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ödeme yapılıp, yapılmadığı açıklanmazken, Gineli futbolcunun birkaç gün içerisinde takımla vedalaşacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor’un daha önce gönderilecekler listesine koyduğu Fabian Farnolle ve Nacer Barazite’yi ise göndermekten vazgeçtiği bildirildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatyaİstemeyen Adam Sadio Diallo!
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