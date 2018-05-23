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İşte yeni sezon takvimi

Yeni Malatyaspor’un ikinci sezonunu yaşayacağı Süper Lig’de ilk hafta maçları 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak.

İşte yeni sezon takvimi

Yeni Malatyaspor’un ikinci sezonunu yaşayacağı Süper Lig’de ilk hafta maçları 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
İşte yeni sezon takvimi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemişti. Buna göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

HABER MERKEZİ

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Yeni MalatyasporIkinci SezonSüper Lig’de Ilk Hafta Maçları
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