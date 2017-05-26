Kişi başı 42 bin euro dağıtacak yönetim, yaklaşık 3,5 milyon(trilyon) sadece lig ikinciliği başarı parası ödeyecek. 42 bin euroluk tam prim için tüm oyuncuların 34 maç oynaması kriteri aranacak. Her oyuncu oynadığı maç sayısına göre üst limit 42 bin euro yani 168 bin lira üzerinden para alacak. Tüm oyuncu, kulüp çalışanları ve İrfan Buz’un alacağı rakamla birlikte bu para 3,5 milyon liraya yakın bir meblağ tutarken, bir o kadar da kulübün oyunculara maç başı ödeme yapacağı öğrenildi. Yabancı oyuncuların tüm maaşlarını ödeyen yönetim, yerli oyunculara ise hem Süper Lig’e yükselme pirimi hem de maç başı ödemesi yapacak. Toplamda kulüp kasasından 7 milyon gibi bir rakam çıkacak.

HABER MERKEZİ