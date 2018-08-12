İşte piyasa değerimiz

Yeni sezonda Galatasaray 84,5 milyon Euro’luk kadro değeriyle zirvede yer alırken, Yeni Malatyaspor, 20,45 milyon Euro’luk kadro değeriyle 11.sırada bulunuyor. Süper Lig’de ikinci sezonunu geçirecek olan Yeni Malatyaspor, geçen sezon ligi 43 puanla 10.sırada tamamlamıştı. Geçen sezon büyük bütçeli takımları geride bırakan sarı kırmızılılar, bu sezon 20,45 milyon Euro’luk kadro değeriyle Süper Lig’de 11.sırada bulunuyor.

Genel sıralama ise şöyle: Galatasataray 84,5 milyon Euro, Fenerbahçe 79 milyon Euro, Beşiktaş 70,1 milyon Euro, Başakşehir 53,3 milyon Euro, Trabzonspor 47,95 milyon Euro, Bursaspor 28,4 milyon Euro, Konyaspor 28,38 milyon Euro, Alanyaspor 26,7 milyon Euro, Kayserispor 22,85 milyon Euro, Göztepe 21,65 milyon Euro, Yeni Malatyaspor 20,45 milyon Euro, Rizespor 20 milyon Euro, Sivasspor 18,98 milyon Euro, Kasımpaşa 18,4 milyon Euro, Akhisarspor 18 milyon Euro, Antalyaspor 16,6 milyon Euro, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 12 milyon Euro, Ankaragücü 10,68 milyon Euro

GUİLHERME EN DEĞERLİ OYUNCU

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçirecek olan Yeni Malatyaspor’da en değerli oyuncular arasında kiralık olarak forma giyecek olan Brezilyalı Guilherme Costa Marques yer alıyor. Guilherme’nin piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterildi. Yeni Malatyaspor’da piyasa değeri en yüksek oyuncular şöyle: Guilherme Costa Marques 4 milyon Euro, Khalid Boutaib 2 milyon Euro, Mitchell Donald 2 milyon Euro, Godson Azubuike 1,5 milyon Euro, Adem Büyük 1,5 milyon Euro, Danijel Aleksic 1 milyon Euro, Nacer Barazite 1 milyon Euro, İssam Chebake 900 bin Euro, Arturo Mina 900 bin Euro, Sadık Çiftpınar 900 bin Euro.