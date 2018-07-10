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İşte Kaplanın yeni sezon fikstürü

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi. Buna göre Yeni Malatyaspor lige Göztepe deplasmanıyla başlayacak. Sezonun ilk saha maçında taraftarıyla buluşacağı maçta sarı kırmızılı temsilcimizin konuğu Fenerbahçe olacak.

İşte Kaplanın yeni sezon fikstürü

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi. Buna göre Yeni Malatyaspor lige Göztepe deplasmanıyla başlayacak. Sezonun ilk saha maçında taraftarıyla buluşacağı maçta sarı kırmızılı temsilcimizin konuğu Fenerbahçe olacak.

10 Temmuz 2018 Salı 10:44
İşte Kaplanın yeni sezon fikstürü

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda dün yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, Süper Lig kulüp temsilcileri ve yayıncı kuruluş yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez şöyle konuştu: "Türk futbolu devamlı ivme kazanıyor. Gelirleri artırıyoruz. Bu mücadele devam ederken bütün çağdaş katkıları, anında Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolumuza adapte etmeye çalışıyoruz. VAR uygulaması da bunlardan bir tanesi. Dünya ile eşzamanlı olarak Türkiye'de de başlayan bir uygulama… Yüzde 95 civarında olan hakem kararları; Dünya Kupası'nda 99,3 gibi bir doğru kararlara ulaştı. Yani bu güzel oyunun yeni sezonda çok daha az hatalı devam edeceğini düşünüyoruz. Ben yeni sezonun tüm spor kulüplerimize, seyircilerimize, tüm katılımcılara hayırlar getirmesini ve güzel bir sezonu idrak etmemizi temenni ediyorum."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigLefter Küçükandonyadis
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