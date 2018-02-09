İŞTE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig’de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu, yardımcıları Baki Tuncay Akın ve Murat Ergin Gözütok yönetecek. Ligin zirvesini yakından ilgilendirecek maçların oynanacağı haftanın en önemli karşılaşması Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini ise Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde bu sezon Süper Lig’de 3 maçta görev yapan Mustafa Öğretmenoğlu en son Bursaspor ile Karabükspor arasında oynanan, ev sahibi takımın 2-1 kazandığı karşılaşmada düdük çalmıştı.busabahmalatya.com