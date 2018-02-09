Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113021
ALTIN
161.584
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.3249
EURO
4.6851

İŞTE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçında Antalya bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.

İŞTE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçında Antalya bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 12:03
İŞTE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig’de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu, yardımcıları Baki Tuncay Akın ve Murat Ergin Gözütok yönetecek. Ligin zirvesini yakından ilgilendirecek maçların oynanacağı haftanın en önemli karşılaşması Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini ise Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde bu sezon Süper Lig’de 3 maçta görev yapan Mustafa Öğretmenoğlu en son Bursaspor ile Karabükspor arasında oynanan, ev sahibi takımın 2-1 kazandığı karşılaşmada düdük çalmıştı.busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig’in 21. HaftaYeni Malatyaspor-Kasımpaşa MaçıMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PERDE MALATYA’DA AÇILIYOR!
PERDE MALATYA’DA AÇILIYOR!
U21 ÇIKIŞ ARIYOR
U21 ÇIKIŞ ARIYOR
AMATÖRDE FİKSTÜR AÇIKLANDI
AMATÖRDE FİKSTÜR AÇIKLANDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim