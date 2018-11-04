İstatistiklerde Malatya üstün!

Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, tarihlerinde daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4’ünü Yeni Malatyaspor kazanırken, 3 karşılaşma ise Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. İki ekibin karşı karşıya geldiği 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takım ilk olarak 2010-2011 sezonunda 2.Lig’de aynı grupta yer aldı. Sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanırken, ikinci yarıda Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 2012 yılında Türkiye Kupası’nda karşılaştıç Alanya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3 - 0 kazandı. İki takım 2012-2013 sezonunda bir kez daha 2.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk devresinde Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci devre Alanya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. İki takımın yolları bu kez Spor Toto 1.Lig’de kesişti. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2 - 1 kazandı. İkinci yarı Alanya’da oynanan karşılaşma ise 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor bir sonraki yıl yani 2017-2018 sezonunda ise Spor Toto Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1 - 0 kazanırken, ikinci yarı Malatya’da oynanan karşılaşma 1 - 1 eşitlikle sonuçlandı. İki ekibin sezon başında oynadığı hazırlık karşılaşması ise 1-0 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.