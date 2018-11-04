Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92923
ALTIN
213.255
DOLAR
5.4936
STERLİN
7.0756
EURO
6.1941

İstatistiklerde Malatya üstün!

Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor’un rakibine karşı daha önce oynanan maçlarda üstünlüğü bulunuyor.

İstatistiklerde Malatya üstün!

Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor’un rakibine karşı daha önce oynanan maçlarda üstünlüğü bulunuyor.

04 Kasım 2018 Pazar 11:50
İstatistiklerde Malatya üstün!

Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, tarihlerinde daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4’ünü Yeni Malatyaspor kazanırken, 3 karşılaşma ise Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. İki ekibin karşı karşıya geldiği 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takım ilk olarak 2010-2011 sezonunda 2.Lig’de aynı grupta yer aldı. Sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanırken, ikinci yarıda Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 2012 yılında Türkiye Kupası’nda karşılaştıç Alanya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3 - 0 kazandı. İki takım 2012-2013 sezonunda bir kez daha 2.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk devresinde Malatya’da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci devre Alanya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. İki takımın yolları bu kez Spor Toto 1.Lig’de kesişti. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2 - 1 kazandı. İkinci yarı Alanya’da oynanan karşılaşma ise 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor bir sonraki yıl yani 2017-2018 sezonunda ise Spor Toto Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1 - 0 kazanırken, ikinci yarı Malatya’da oynanan karşılaşma 1 - 1 eşitlikle sonuçlandı. İki ekibin sezon başında oynadığı hazırlık karşılaşması ise 1-0 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigIstatistikMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U17’de 12 takım mücadele edecek
U17’de 12 takım mücadele edecek
Yeşilyurt Belediyespor ile Telekomspor son iki haftaya kafa kafaya girecek
Yeşilyurt Belediyespor ile Telekomspor son iki haftaya kafa kafaya girecek
Malatya Bakkal’ı gönderdi Alanya Yalçın’ı getirdi
Malatya Bakkal’ı gönderdi Alanya Yalçın’ı getirdi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim