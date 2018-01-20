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İSTATİSTİKLER YENİ MALATYA DİYOR!

Süper Ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor ile karşılaşacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-1'lik skorla kazanmıştı. 18. Hafta maçında kozlarını paylaşacak olan iki takımla ilgili istatistikleri sizler için derledik.

İSTATİSTİKLER YENİ MALATYA DİYOR!

Süper Ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor ile karşılaşacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-1'lik skorla kazanmıştı. 18. Hafta maçında kozlarını paylaşacak olan iki takımla ilgili istatistikleri sizler için derledik.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 12:38
İSTATİSTİKLER YENİ MALATYA DİYOR!

Süper Lig'de iki maçtır galip gelen Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor'u yenerse ligin ilk 14. haftasında elde ettiği toplam galibiyet sayısını egale etmiş olacak. Ligde bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla mağlubiyet alan takım Osmanlıspor. Yeni Malatyaspor ise henüz skor olarak öne geçtiği hiçbir karşılaşmada puan kaybetmedi. İlk 17 haftada kalesinde en fazla gol gören takım olan Başkent temsilcisi, ceza sahası içinden en çok gol yiyen ekip. Öte yandan ligin ilk yarısında maç başına en fazla ikili mücadele kazanan takım Yeni Malatyaspor'du. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca şu ana kadar ikili mücadele kazanma oranı en yüksek ekip konumunda. Ligin ilk yarısında hiçbir takım Sarı-kırmızılılardan daha fazla hava topu kazanamadı. Yeni Malatyaspor, aynı zamanda ligde rakiplerin maç başına en çok faul yaptığı ekip. Maçların 16-30'uncu dakikaları arasında en çok gol atan ekip ise Osmanlıspor olurken, Yeni Malatyaspor aynı dakika aralığında henüz rakip fileleri havalandıramadı. Malatya temsilcisi ligde attığı son altı golde iki oyuncunun imzası var. Khalid Boutaib ve Michael Pereira.  Ligde şu ana kadar iç sahada Bafetimbi Gomis'in ardından takımına en fazla gol katkısı yapan oyuncu ise Osmanlısporlu Serdar Gürler.

busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:55
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BusabahMalatyaOsmanlısporOsmanlıspor Ile KarşılaşacakSüper Ligin 18. Haftasında Yeni Malatyaspor
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