14 Kasım 2017 Salı

İstatistikler düşmez diyor!

Süper Lig’de ilk yılı olduğu için Malatyalı futbolseverlerin gözü kulağı hiç şüphesiz her hafta Yeni Malatyaspor’un oynadığı maçlarda. 11 hafta itibariyle 14 puan toplayan sarı kırmızılı temsilcimizin bu performansını, Süper Lig’deki geride kalan 5 sezondaki diğer takımlarla karşılaştırdık. Süper Lig’de 11. haftayı 11. sırada tamamlayan 5 takım sezon sonunda ligi 4’ncü ve 8’nci basamaklar arasında bitirdi. Bu durumda rakamlar yanıltmazsa, Yeni Malatyaspor ilk yılında küme düşme korkusu yaşamayacak.

14 Kasım 2017 Salı 11:05
İstatistikler düşmez diyor!

  Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor, 2017- 2018 sezonunda hedefi ligde kalmak olarak belirledi. Sarı kırmızılı ekibimiz şu ana kadar 11 haftada 14 puan toplayarak, 1,1 puan ortalamasıyla 11. Sırada yer aldı. Süper Lig’de geride kalan sezonları mercek altına alan spor servisimiz, son 5 yılda ilk 11 haftayı 11. Sırada bitiren takımları ve topladıkları puanları, Yeni Malatyaspor ile karşılaştırdı.

Buna göre; 2016-2017 sezonunda Antalyaspor 11. hafta da topladığı 12 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 5. sırada 58 puanla tamamladı. 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor 11. hafta da topladığı 14 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 5. sırada 52 puanla tamamladı. 2014-2015 sezonunda Konyaspor 11. hafta da topladığı 13 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 8. sırada 46 puanla tamamladı. 2013-2014 Bursaspor 11. hafta da topladığı 14 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 8. sırada 46 puanla tamamladı. 2012-2013 sezonunda Bursaspor 11. hafta da topladığı 14 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 4. sırada 55 puanla tamamladı.

Bu istatistikler yanıltmazsa Yeni Malatyaspor için de ligin kalan bölümü rahat geçeceğe benziyor. Süper Lig’de bu sezon sadece 2 maçta gol kaydedemeyen Yeni Malatyaspor, ilk yarıda kalan haftalarda sırasıyla Alanyaspor(D), Beşiktaş, Akhisarspor(D), Göztepe, Galatasaray, Kayserispor(D) ile karşılaşacak. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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