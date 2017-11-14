Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor, 2017- 2018 sezonunda hedefi ligde kalmak olarak belirledi. Sarı kırmızılı ekibimiz şu ana kadar 11 haftada 14 puan toplayarak, 1,1 puan ortalamasıyla 11. Sırada yer aldı. Süper Lig’de geride kalan sezonları mercek altına alan spor servisimiz, son 5 yılda ilk 11 haftayı 11. Sırada bitiren takımları ve topladıkları puanları, Yeni Malatyaspor ile karşılaştırdı.

Buna göre; 2016-2017 sezonunda Antalyaspor 11. hafta da topladığı 12 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 5. sırada 58 puanla tamamladı. 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor 11. hafta da topladığı 14 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 5. sırada 52 puanla tamamladı. 2014-2015 sezonunda Konyaspor 11. hafta da topladığı 13 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 8. sırada 46 puanla tamamladı. 2013-2014 Bursaspor 11. hafta da topladığı 14 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 8. sırada 46 puanla tamamladı. 2012-2013 sezonunda Bursaspor 11. hafta da topladığı 14 puanla 11. sıradayken sezon sonu ligi 4. sırada 55 puanla tamamladı.

Bu istatistikler yanıltmazsa Yeni Malatyaspor için de ligin kalan bölümü rahat geçeceğe benziyor. Süper Lig’de bu sezon sadece 2 maçta gol kaydedemeyen Yeni Malatyaspor, ilk yarıda kalan haftalarda sırasıyla Alanyaspor(D), Beşiktaş, Akhisarspor(D), Göztepe, Galatasaray, Kayserispor(D) ile karşılaşacak.

FATİH AVCI