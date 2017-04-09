TFF 1. Lig’in 27. haftasında Lider Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniye engeline takıldı. Ligin son 7 haftasında kaybetmeyen sarı kırmızılı temsilcimiz, kendi evinde 11 maçtır kaybetmeyen Ümraniyespor karşısında baştan sona üstün oynamasına rağmen skor üretemeyince 80. dakikada yediği tartışmalı golle 1 – 0 mağlup oldu. Ümraniye’nin kaydettiği golde ofsayt durumunda olan Samet’e aktarılan pas Sezer’in ayağına çarptı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da hakem Arda Kardeşler golü verdi.

Maçtan dakikalar

66. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eren’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.

72. dakikada Sedat’ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada ceza sahası dışında İbrahim’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Ümraniye şehir

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Gençerler xx, Serdar Diyadin xx

Ümraniyespor: Burak xx, Ömer Tunç xx, Erol xx, Merthan xx, Mehmet Sedef xx, Mücahit xx (Beleck dk. 46 x), Bulut xx, Ömer Can Sokullu xx (Salifu dk. 66 x), İbrahim xx, Otoo xx (Samet dk. 77 x), Serdar xx

Yedekler: Metin, Mustafa Çakır, Bahadır, Oğuz

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Azubuike xx, Murat Akça xx, Sezer xx, Rahman Buğra xx, Sedat xx (Ferhat dk. 84 ?), Pereira xx (Iwuji dk. 77 x), İrfan Başaran xx ( Murat Yıldırım dk. 62 x), Dialiba xx, Eren Tozlu xx

Yedekler: Hakan, Mehmet Sak, Yiğitcan, Sadık

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Samet (dk. 80) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Otoo (Ümraniyespor) Azubuike, Caner (Evkur Yeni Malatyaspor)

FATİH AVCI