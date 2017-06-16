Şampiyonluklarının kırılma noktasının İstanbul olduğunu belirten Adil Gevrek, "Siz İstanbul'daki Malatyalılar, Malatyaspor'u çok iyi ağırladınız. 4 maç oynadık 4'te 4 yaptık. Bizim için 4-4'lük galibiyetler oldu. Sivil toplum örgütlerimizin de desteği çok büyüktü. Her birisi üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Hepsine şahsım ve Malatyaspor adına teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor eski Teknik Direktörü İrfan Buz'a da teşekkür ederek, "Kendisiyle konuşarak devam etmeme kararı aldık. Bizimle şampiyonluk yaşayan futbolcu kardeşlerimi bir kısmıyla devam edip bir kısmıyla yollarımızı ayırdık. Gidenlerle helalleşerek, kalanlarla da oturup anlaşarak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam hakkında konuşarak şu ifadelere yer verdi: "Biliyorsunuz ki hocamız yoktu. Hedefleri koyarken, bu takımın başına kariyeri iyi ve adam gibi adam olan bir hoca getirdik. Malatyaspor'un hedefi var, hedefi olan bir hoca getirmemiz lazım dedik. Süper Lig'de şampiyon olmuş, gittiği her takımda başarılara imza atmış. Futbol hayatından ayrıca duruşuyla kişiliği ve adamlığı ile bütün herkesin gönlünde taht kurmuş. Malatyasporluların da kısa sürede gönlüne taht kurdu. Kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Bütün Malatya güveniyor. Onunla beraber inşallah hedeflerimize ulaşıp büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

İHA