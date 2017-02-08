08 Şubat 2017 Çarşamba

İstanbul’da gündem Malatya –Denizli maçı!

Yeni Malatyaspor yönetimi, Denizlispor ile oynanacak maç öncesi İstanbul’un çeşitli semtlerine maça davet afişleri astırdı. Sosyal medya üzerinden de etkinlikler düzenleyen taraftarlar, Vodafone Arena Stadı’nı doldurmak için çeşitli kampanyalar başlattı.

07 Şubat 2017 Salı 17:04
İstanbul’da gündem Malatya –Denizli maçı!

  TFF 1.Lig’in 20.haftasında Denizlispor ile oynayacağı müsabakayı Malatya İnönü Stadı’nın zemininin bozuk olması nedeniyle Vodofone Arena’da oynayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim taraftarı maça davet etmek için İstanbul sokaklarına afişler astırdı.
  Malatyalıların yoğun olarak yaşadığı semtlere afişler astıran sarı siyahlı yönetim, Passolig konusunda da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği ile ortak hareket ediyor. Ev sahibi takım olarak takımın İstanbul’da oynayacağı ilk maçta en az 10 bin taraftar hedefleyen yönetimin dernekleri de özel olarak maça davet edeceği bildirildi. Öte yandan sarı kırmızılı futbol severler sosyal medya üzerinden çeşitli etkinlikler düzenleyerek, İstanbul’daki Malatyalıları maça davet etti. 

HABER MERKEZİ
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