TFF 1.Lig’in 20.haftasında Denizlispor ile oynayacağı müsabakayı Malatya İnönü Stadı’nın zemininin bozuk olması nedeniyle Vodofone Arena’da oynayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim taraftarı maça davet etmek için İstanbul sokaklarına afişler astırdı.

Malatyalıların yoğun olarak yaşadığı semtlere afişler astıran sarı siyahlı yönetim, Passolig konusunda da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği ile ortak hareket ediyor. Ev sahibi takım olarak takımın İstanbul’da oynayacağı ilk maçta en az 10 bin taraftar hedefleyen yönetimin dernekleri de özel olarak maça davet edeceği bildirildi. Öte yandan sarı kırmızılı futbol severler sosyal medya üzerinden çeşitli etkinlikler düzenleyerek, İstanbul’daki Malatyalıları maça davet etti.

HABER MERKEZİ