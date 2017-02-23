Orduzu Pınarbaşı’nda yaptığı ağır idmanla bu karşılaşmaya çalışan sarı kırmızılı takımda sakat ve eksik oyunculardan sevindirici haberler geldi. Kart cezası biten Ferhat Kiraz takıma dönerken, İstanbul Vodafone Arenada’ki maçta forma giyebilecek. Yine sakat Mehmet Sak ile Murat Akça’da takım ile birlikte toplu çalışmaya katılarak, sakatlıkların izini silen bir görüntü verdi. Bir başka sakat oyuncu Sadık Çiftpınar ise kontrol amaçlı takımdan ayrı çalışırken maça kadar tamamen düzeleceği açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında son dakikada gelen golden sonra sevinç sırasında burnuna darbe alan ve hafif sakatlık yaşayan Sedat Ağçay’ın da oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Sakatların tamamen düzelmesiyle sarı kırmızılı takımın aksi bir durum olmadığı takdirde Altınordu maçına uzun bir aradan sonra tam kadro çıkması bekleniyor.

MEHMET KIROĞLAN