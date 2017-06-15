15 Haziran 2017 Perşembe

İstanbul’a geldi imza attı

Yeni Malatyaspor önceki gün anlaştığı Beninli kaleci Fabien Farnolle’ye imza attırdı. Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giyen Fabien Farnolle’yi Türkiye’yi getiren yönetim İstanbul’da ön anlaşma yaptı.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:45
İstanbul’a geldi imza attı

  Fransa 2. Ligi'nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle ile Türkiye’ye gelir gelmez ön anlaşma imzalayan yönetimin tecrübeli file bekçisiyle basın karşısında da bir imza töreni düzenleyeceği belirtili. Atatürk Havaalanı’nda Yeni Malatyasporlu yöneticilerin karşıladığı Fabien’in 28 Haziran’da Malatya’da başlayacak ilk etap kampına katılacağı ifade edildi. Fransa’da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1,96 boyunda. Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleci ile anlaşmayı başaran sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu. Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ile yola devam etmeyi planlarken, Emre Selen ve Abdulsamet Damlu gibi genç isimler de kadroda bulunuyor.

HABER MERKEZİ
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