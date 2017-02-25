25 Şubat 2017 Cumartesi

İstanbul seferi başlıyor!

TFF 1. Lig’in lideri Yeni Malatyaspor, ev sahibi olduğu maçta yarın Altınordu ile karşılaşacak. İkinci kez İstanbul’da taraftarı önüne çıkacak sarı kırmızılı temsilcimizde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, kaplanların tarihi yarım adaya yolculuğu bugün başlayacak. Süleyman Abay’ın yöneteceği müsabaka için şimdiden 10 bin bilet satılırken, Malatyalıların Beşiktaş Vodafone Arena’ya kın etmesi bekleniyor...

25 Şubat 2017 Cumartesi 13:24
İstanbul seferi başlıyor!

  Yarın İstanbul’da oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, kendi tesislerindeki son çalışmayı bu sabah yaparak, öğleden sonra İstanbul’a uçacak. İstanbul’da taraftarının karşısında galibiyetten başka sonuç almayı düşünmeyen sarı kırmızılılarda moraller yüksek.

SADIK’IN OYNAMASI TEKNİK HEYETE BAĞLI
  Dünü taktik çalışmayla geçiren takımda defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın sakatlığının da tamamen düzeldiği ve son durumuna göre oynatılıp oynatılmayacağına karar verileceği belirtildi. Bu oyuncunun oynamasına mani bir durum olmadığı öğrenilirken, takımla hafta içi çok çalışamaması teknik heyeti düşündürüyor. Yapılan çift kalede oyunu sık sık durduran teknik patron Buz’un özellikle gol yollarında daha becerikli davranmaları konusunda oyuncularını uyardığı gözlendi.

KAPLAN İDEAL İLK ONBİRLE SAHADA OLACAK
  Ligin ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda bir türlü tam futbolculardan yararlanamayan teknik direktör İrfan Buz’un bu maç öncesi elinde çoktan seçmeli bir kadro olacak. İlk on biri belirlemede tatlı bir telaş yaşayan Buz’un ideal 11’i bozmadan, sol beke Ferhat, savunmaya ise Murat Akça ile Sadık’ı monte etmesi bekleniyor. Orta saha, kanatlar ve forvet hattındaki oyuncularla bire bir ilgilenen Buz, rakibi iyi zeminde hızlı ve öldürücü ataklarla vuracak.

TARAFTAR BU KEZ DAHA KALABALIK OLACAK!
  Bu arada bu sezon ikinci kez İstanbul’da taraftarının önüne çıkmayan hazırlanan Yeni Malatyaspor, Altınordu maçında büyük bir taraftar desteğini arkasına alacak. İstanbul’da 2 hafta önce oynanan Denizlispor maçında tribünleri 6 bin dolayında dolduran Malatyalılar, bu kez bu sayıyı 15 bine çıkarmaya kararlı. Vodofone Arena Stadı’nda oynanacak maç için şuan itibariyle 10 bine yakın bilet satıldığı bilgisine ulaşılırken, Malatya’dan da adeta İstanbul’a taraftar göçü yaşanacak. 1000 civarında futbolsever sadece Malatya’dan müsabakaya gidecek. 

FATİH AVCI
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