Antalya’da 10 gündür sürdürdüğü kampı bugün noktalayacak Yeni Malatyaspor’da tüm planlar Denizlispor maçı ve galibiyeti üzerine kuruldu. Yeni transferleri ve sakat oyuncuların yeninden takıma dönmesiyle daha güçlü bir hale gelen sarı kırmızılı ekibimizde İstanbul’daki zorlu sınav için geri sayım başladı.

MAÇ YOLCULUĞU BUGÜN!

Bugün konakladığı otelin sahasında saat 10.00’da kısa bir ter idmanı yapacak temsilcimiz, daha sonra 13.00 uçağıyla Antalya’dan İstanbul’a uçacak. 50 dakikalık yolculuğun ardından İstanbul’da Taksim’de konaklayacağı otele yerleşecek Yeni Malatyaspor’da tüm futbolcular tam kadro halinde hareket edecek. İstanbul’da Malatyalı iş adamları tarafından takımın onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak futbolcular ve teknik heyet daha sonra maç için kampa girecek.

İRFAN HOCA KARARINI VERDİ!

Sakatlığı süren Murat Akça dışında eksiği bulunmayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, kafasındaki ilk on biri şekillendirdi. Denizlispor’un deplasmanda en çok puan alan takım olma özelliğini iyi analiz eden Buz, rakibi kendi oyun stili ile vuracak. Vodafone Arena Stadı’nın iyi zemininde ayağa kısa paslarla rakip kaleye gidecek temsilcimizin en büyük gol umudu ise Jonathon Ayite olacak. Takımla beraber yapılan çalışmalarda sadece 4 gün yer almasına karşın, tüm oyuncularla hem saha içinde hem de saha dışında güçlü bir iletişim kuran siyahi oyuncunun uyumsuzluğu çabuk atlatması İrfan Buz’un kararını bu oyuncuyu 11’e almak yönünde etkiledi.

FATİH AVCI