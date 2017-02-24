Daha önce Malatya’da oynanan müsabakalar boyunca 16 bin civarında satış elde eden sarı kırmızılı kulüp, Daha şimdiden sadece 2 haftalık süreçte 19 bin rakamına ulaştı. Altınordu müsabakasına kadar bu rakamın 20 bini geçmesi beklenirken, ezelli rekabette Yeni Malatyaspor, Elazığspor’u da ekarte etmiş oldu. Passoligde 17.800 civarında satış yapan gakkoşlar üçüncü yılına rağmen henüz 20 bine ulaşamamışken, Yeni Malatyaspor’un henüz 2. senesinde 20 bine hafta sonu oynanacak Altınordu maçında ulaşması taraftar liginde önemli bir ayrıntı olarak göze çarptı. Passolig Ligi’nde 36 takım arasında 23. olan Malatya, TFF 1. Lig takımları arasında ise 8. sırada.

MEHMET KIROĞLAN