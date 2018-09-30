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İstanbul karnesiz zayıf!

1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak Yeni Malatyaspor’un İstanbul karnesi zayıflarla dolu. Şimdiye kadar hiç puan alamadığı İstanbul’dan bu kez puanlarla dönmek isteyen kaplanlar, kötü istatistiğe son vermeyi hedefliyor.

İstanbul karnesiz zayıf!

1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak Yeni Malatyaspor’un İstanbul karnesi zayıflarla dolu. Şimdiye kadar hiç puan alamadığı İstanbul’dan bu kez puanlarla dönmek isteyen kaplanlar, kötü istatistiğe son vermeyi hedefliyor.

30 Eylül 2018 Pazar 16:31
İstanbul karnesiz zayıf!

Ligde geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan ve topladığı 10 puanla 6.sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Pazartesi günü 20.00’de deplasmanda ligin lideri Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de üçüncü kez karşı karşılaşacak. İki ekibin daha önceki iki karşılaşmasında gülen taraf Medipol Başakşehir oldu. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı. İkinci yarı İstanbul’da oynanan karşılaşma ise 1-0 Başakşehir’in üstünlüğüyle sonuçlandı. Süper Lig’de oynadığı son 42 iç saha maçının sadece birini kaybeden Başakşehir, tek yenilgisini Fenerbahçe’den aldı. Deplasmanda çıktığı sekiz maçın sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaların yarısında gol atamadı. Yeni Malatyaspor, İstanbul’da oynadığı deplasman maçlarında daha önce Beşiktaş’a 2 kez, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kasımpaşa’ya birer kez kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMedipol Başakşehir
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