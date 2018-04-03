İSTANBUL HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig’de geride kalan 27 haftada 37 puan toplayarak ligde kalma adına rahatlayan Yeni Malatyaspor, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına dün başladı. Gençlerbirliği müsabakasının ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmadığı ifade edildi. Dün öğlen saatlerinde Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir antrenman yapan kaplanların morallerinin yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör Erol Bulut çalışma öncesi yaptığı toplantıda Gençlerbirliği galibiyetinden dolayı takımı tebrik etti. Futbolcularını iyi oyun ve skor için kutlayan genç çalıştırıcı, aynı performansı sezon sonuna kadar beklediğini ifade etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon depolamaya yönelik çalışmayla sona erdi.

KAPLAN PERŞEMBE GÜNÜ YOLCU

Öte yandan Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü saat 20.00’de oynayacağı Başakşehir maçı için Perşembe günü akşam İstanbul’a gideceği belirtildi. Bu arada Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Godson Azubuike’nin ilk kontrolünde ayağında ödem tespit edildiği, bunun Başakşehir maçında oynamasına engel teşkil etmeyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi