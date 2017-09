Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcuları Issiar Dia ve Turgut Doğan Şahin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-siyahlı takımın İnönü Stadı’ndaki antrenmanı öncesi konuşan Dia ve Turgut, ligde ilerleyen haftalar öncesi camiaya umut verdi.

Kendi performansına ve takımın üç haftalık performansına değinerek sözlerine başlayan Issiar Dia, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Her geçen gün daha iyi oluyorum. İnşallah bu performansım artarak devam edecek. Bu performansımın üstüne birde gol eklersem, takıma daha katkı sağlarım. Ligde üç hafta geride kaldı. Bu üç haftada bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak, 4 puan topladık. Üç haftalık tablo için toplanan 4 puan kötü değil. Şuanda ligdeki bütün takımlar tam anlamıyla hazır değil. Gün geçtikçe takım olarak hazır hale gelerek, güzel işlere imza atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Ofansif olmaya çalışıyoruz”

Dia, ‘Fenerbahçe’de pas alışverişin biraz daha fazlaydı, Malatyaspor’da pas alışverişlerde zorlandığın oluyor mu’ şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

“Fenerbahçe’de bulduğum şansı ve topu burada bulmam biraz zor. Fenerbahçe biraz ofansif bir takımdı. Bizde Fenerbahçe gibi ofansif bir takım olmaya çalışıyoruz. Fakat bizim biraz zaman ihtiyacımız var. Evkur Yeni Malatyaspor takımı olarak her gelen pozisyonu ve şansı değerlendireceğiz. Ligde aldığımız puanların üstüne daha da koyarak ilerleyeceğiz.”



“Konuşmam yanlış olur”

Evkur Yeni Malatyaspor’un gündeminde bulunan Moussa Sow transferi hakkında konuşmaktan kaçınan Dia, “Moussa Sow transferi hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Konuşmak da yanlış olur. Takımdaki oyuncular hakkında bir şey sorarsanız söyleyebilirim. Moussa Sow hakkında konuşmam yanlış olur” ifadelerini kullandı.



“3 puan için gideceğiz”

Kasımpaşa maçına üç puan için gideceklerini dile getiren Dia, “Bu ligde bütün takımlar zor. Maçlar birbirinden zor ve heyecanlı. Kasımpaşa maçı zor bir maç olacak. Zorlu bir İstanbul deplasmanı bizi bekliyor. Kasımpaşa çok iyi bir takım. Bizde çok iyi çalışıyoruz. İnşallah oradan üç puanla dönmeye çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.



Turgut Doğan Şahin: “Yabancılara bizden çok değer veriliyor”

Tecrübeli orta saha oyuncusu Turgut Doğan Şahin, Türkiye’de yabancı futbolculara Türk futbolcudan çok değer verildiğinin altını çizerek, “Yabancı kontenjanına gelirsek eğer, biz Türk futbolcuların eleştirmemiz nedeni, Yabancı futbolculara Türklerden daha fazla değer verilmesi. Türk futbolcuların çektiği tek sıkıntı budur. Türk futbolcular mücadele eder ama kalite yabancı futbolcunun gelmesini istiyoruz. Kaliteli yabancı futbolcu geldiği zaman bizler Türk futbolcular olarak her türlü rekabete hazırız. Yabancı futbolcunun gelmesine biz Türk futbolcular olarak karşı olmadık, olamayız da. Fakat Türkiye’de olan yabancı hayranlığı yeteneğin önüne geçiyor. Yeter ki yabancı futbolcu olsun mantığına karşıyız. Yabancı futbolcunun gelmesine biz Türk futbolcular olarak karşı olmadık, olamayız da” dedi.



“Güçlü bir rakip, iyi çalıştık”

Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ve üç puan için gideceklerini sözlerini ekleyen Şahin, “Takım olarak iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen takım arkadaşlığımız üst seviyede. Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu hafta eski takımım ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü bir rakip. Deplasmanda oynayacağız. Bu Milli maç arası bize iyi geldi. İyi çalıştık. Kazanmak için gideceğiz. Rakibimizi iyi analiz edip, hocamızın vereceği iyi bir taktikle deplasmandan kazanıp döneceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

İHA