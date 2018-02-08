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 Issıam Chebake'ye ceza verildi

Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Issam Chebake’e yönetim tarafından 10 bin avro para cezası verildi. 

 Issıam Chebake'ye ceza verildi

Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen hafta oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Issam Chebake’e yönetim tarafından 10 bin avro para cezası verildi. 

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 15:33
 Issıam Chebake'ye ceza verildi

Antalyaspor müsabakasının ikinci yarısında rakibine fiziki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakan Faslı oyuncuya yönetim taraftarından para cezası verildi.
Chabek kritik maçta takımını 10 kişi bırakarak takımının 40 dakika sahada eksik kalmasına ve oyunun tüm dengeleriyle birlikte değişmesine neden olduğu için yönetim tarafından 10 bin avro para cezasına çarptırıldı. Oyuncuya kararı tebliğ eden yönetimin, aynı şeyin tekrarlanması halinde bu kez daha ağır cezalar verileceğini de söylediği öğrenildi.

Verilen cezanın Faslı oyuncunun hak edişlerinden kesilecek belirtildi.Yönetimin, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı’nın da onayını aldıktan sonra bu kararı aldığı bildirildi.busabahmalatya.com 
 

İHA

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