Issam milli takıma çağrılabilir

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Fas Milli Takımı'nın Fenerbahçeli futbolcusu Nabil Dirar, milli takım antrenmanında sakatlandı. Dünya Kupası kadrosuna daha önce davet edilmeyen Yeni Malatyasporlu kanat oyuncusu Issam Chebake’in Dirar’ın sakatlığından dolayı milli takıma çağrılabileceği konuşuluyor. Faslı yetkililer Chebake’in son durumu hakkında kendisinden bilgi alırken, sarı-kırmızılı oyuncunun kafileye dahil edilip edilmeyeceği bugün netlik kazanacak. Öte yandan Fas Milli Takımı Dünya Kupası B Grubu’nda 15 Haziran Cuma günü saat 18.00’de İran ile karşılaşacak.

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