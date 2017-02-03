03 Şubat 2017 Cuma

İsmail Tekin’den Yeşilyurt’a reçete:“Köprünün altından...”

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) geçen hafta şok bir yenilgi alarak şampiyonluk yarışında yara alan Yeşilyurt Belediyespor’da hafta sonu oynayacak Elazığ DSİ maçı hazırlıkları devam ediyor.

02 Şubat 2017 Perşembe 16:32
İsmail Tekin’den Yeşilyurt’a reçete:“Köprünün altından...”

  Geçen hafta Malatya’nın BAL’daki diğer temsilcisi İnönü Üniversitesispor’a karşı hem maçı, hem de kart görüp cezalı duruma düşen Vedat Taşdemir ve Erdem İsotçu’yu kaybeden mavi beyazlılar, Elazığ DSİ maçından galibiyet bekliyor. Yeşiltepe 3 Nolu sahada, Teknik Direktör İsmail Tekin yönetiminde yapılan çalışmada futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.
  Takımdaki son durumla ilgili konuşan Teknik Direktör İsmail Tekin, “Geçen hafta günümüzde değildik ve kaybettik. Futbolda yenmekte var yenilmekte. Lig devam ediyor. Adıyaman, Karaköprü ya da bir başka takım, her maçını kazanıp, sezona sonuna kadar böyle gidecek diye düşünmüyorum” diye konuştu. Geçen haftaki maçı unutup bu haftaya konsantre olmaları gerektiğini kaydeden Tekin, “Sezon devam ediyor. Biz sadece bir yenilgi aldık. Futbolu cazip kılan tarafı da bu zaten. Ancak ben köprünün altından daha çok suyun akacağını düşünüyorum. Biz sabırla sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Umarım sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

İHA
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