Takımdaki son durumla ilgili konuşan Teknik Direktör İsmail Tekin, “Geçen hafta günümüzde değildik ve kaybettik. Futbolda yenmekte var yenilmekte. Lig devam ediyor. Adıyaman, Karaköprü ya da bir başka takım, her maçını kazanıp, sezona sonuna kadar böyle gidecek diye düşünmüyorum” diye konuştu. Geçen haftaki maçı unutup bu haftaya konsantre olmaları gerektiğini kaydeden Tekin, “Sezon devam ediyor. Biz sadece bir yenilgi aldık. Futbolu cazip kılan tarafı da bu zaten. Ancak ben köprünün altından daha çok suyun akacağını düşünüyorum. Biz sabırla sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Umarım sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz” ifadelerini kullandı. (İHA)
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