04 Aralık 2017 Pazartesi

İsmail Tekin ile devam eden Yeşilyurt, kaybetmeye mahkûm! 11 Nisan’a da yenildiler!

BAL 2. Grup’un en sansasyonel takımı olan Yeşilyurt Belediyespor mum gibi erimeye devam ediyor. Bu sezon 15 puan toplayıp, 16 puan kaybeden lacivert beyazlılar, kötü gidişe 11 Nisan Spor karşısında da devam etti. Rakibine 1 – 0 mağlup olan Malatya temsilcisi, zirvede Adıyaman’ın puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi. 4 galibiyeti olan Yeşilyurt’un İsmail Tekin ile 3 mağlubiyeti 3 de beraberliği bulunuyor.

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:11
İsmail Tekin ile devam eden Yeşilyurt, kaybetmeye mahkûm! 11 Nisan’a da yenildiler!

  Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’un 11. haftasında deplasmanda 11 Nisan ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahadan 1 - 0 mağlup ayrıldı. Yeşilyurt Belediyespor’da 43. dakikada defans oyuncusu Mehmet Ali Kayaali kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 11 Nisan 1 numaralı sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Özgür Reha Alıcı yönetti. Müsabakaya mutlak kazanmak için çıkan Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarının bitimine dakikalar kala defans oyuncusu Mehmet Ali Kayaili’nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Maçın ikinci 45 dakikasında defans ağırlıklı bir oyun sergileyen Yeşilyurt Belediyespor buna rağmen ev sahibi 11 Nisan’ın golüne engel olamadı ve maçta skor 1 - 0’a geldi. Atılan bu golle 11 Nisan takımı sahadan 3 puanla ayrıldı. 15 puanda kalan Yeşilyurt lider Adıyaman ile 10 puanlık farkı eritemezken, son 3 haftada galibiyete hasret kaldı. 15 puan toplayıp, 16 puan kaybeden lacivert beyazlılar, 5. sıraya demir attı. Takımdaki başarısızlıkla ilgili geçtiğimiz hafta toplantı yapan yönetim, İsmail Tekin’e bu haftalık şans tanımıştı. Hafta içi görevden alma ya da istifa sürecinin yaşanması bekleniyor.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt Belediyespor

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