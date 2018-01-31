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İsmail Öztürk’ü kadrosuna kattı 

 Evkur Yeni Malatyaspor, Çanakkale Dardanelspor’dan 1999 doğumlu genç yetenek İsmail Öztürk’ü kadrosuna dahil etti. 

İsmail Öztürk’ü kadrosuna kattı 

 Evkur Yeni Malatyaspor, Çanakkale Dardanelspor’dan 1999 doğumlu genç yetenek İsmail Öztürk’ü kadrosuna dahil etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:28
İsmail Öztürk’ü kadrosuna kattı 

Geleceğin kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren E.Y. Malatyaspor, transfer döneminin bitmesine saatler kala 3. Lig ekibi Çanakkale Dardanelspor’dan orta saha oyuncusu İsmail Öztürk’ü kadrosuna kattı. Lisans işlemleri halledilen genç oyuncunun bu haftadan itibaren alt yapıda U21 kategorisinde maçlara çıkarılacağı belirtildi.


E.Y.Malatyaspor Altyapı Koordinatör Levent Doğandemir yaptığı açıklamada önemli bir yeteneği kadrolarına kattıklarını söyledi.
İsmail Öztürk’ün milli takım forması giymiş yetenekli bir futbolcu olduğunu belirten Doğandemir, “Yeni Malatyaspor altyapısı olarak uzun süredir izlediğimiz İsmail Öztürk’ü kadromuza dahil ettiğimiz için oldukça mutluyuz. İsmail aslen Malatyalı bir kardeşimiz. Transferinde Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden’in büyük katkıları oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Genç futbolcumuzun Çanakkale Dardanelspor ile 3. Lig'de maçları bulunuyor. Bu futbolcumuz milli takımımızda da forma giymiştir. İnşallah Malatya futboluna önemli katkılar sunar ve yıllarca buraya hizmet eder” şeklinde konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni Malatyasporİsmail Öztürk
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