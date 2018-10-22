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İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugün kazanacaklarının 2 haftalık antrenman sürecinden kendini gösterdiğini belirterek, haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili “Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz” dedi.

İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugün kazanacaklarının 2 haftalık antrenman sürecinden kendini gösterdiğini belirterek, haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili “Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz” dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:22
İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırladı. MKE Ankaragücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, sözlerine Dünya Gazeteciler Kutlama Günü’nü kutlayarak başladı. Kartal “Milli maç arasından dolayı 2 haftalık bolümde çok iyi çalıştık. Bütün oyuncularımın istekliydi. Bugün kazanacağımız, 2 haftalık antrenmandan kendini gösteriyordu. Bugün oyun ne olursa olsun çok baskılı ve pres yaparak, coşkulu bir şekilde bunu sürdürmek istedik. İlk 10 dakikada bunu çok iyi başardık. Rakip çok fazla üzerimize gelemedi. Dengeli ama bizim kontrolümüzde olan bir oyundu” ifadelerini kullandı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail KartalYeni Malatyaspor
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