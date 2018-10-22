İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırladı. MKE Ankaragücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, sözlerine Dünya Gazeteciler Kutlama Günü’nü kutlayarak başladı. Kartal “Milli maç arasından dolayı 2 haftalık bolümde çok iyi çalıştık. Bütün oyuncularımın istekliydi. Bugün kazanacağımız, 2 haftalık antrenmandan kendini gösteriyordu. Bugün oyun ne olursa olsun çok baskılı ve pres yaparak, coşkulu bir şekilde bunu sürdürmek istedik. İlk 10 dakikada bunu çok iyi başardık. Rakip çok fazla üzerimize gelemedi. Dengeli ama bizim kontrolümüzde olan bir oyundu” ifadelerini kullandı. (İHA)