İsmail 2. Lige transfer oldu

Yeni Malatyaspor’un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçında sergilediği futbolla adından söz ettiren 19 yaşındaki genç futbolcu İsmail Baran Karakoç, 2. Lig takımlarından Bayrampaşaspor’a kiralandı. Bu sezon altyapıdan alınarak profesyonel yapılan İsmail Baran Karakoç, tecrübe kazanması için kiralık olarak Bayrampaşa’ya gönderildi. Hazırlık kampındaki çalışkanlığıyla kısa sürede Erol Bulut’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran İsmail, sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan Gazişehir Gaziantep ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla büyük alkış almıştı. Teknik Direktör Erol Bulut’un genç İsmail’in tecrübe kazanması için bu sezon kiralanması yönünde rapor sunduğu belirtildi. Bulut’un gelecek vaat eden genç futbolcunun sürekli oynayabileceği bir kulübe kiralanmasının futbolcunun gelişimi adına daha doğru olacağını yönetime iletmesinin ardından bu kararın alındığı belirtildi. busabahmalatya.com