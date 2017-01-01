01 Ocak 2017 Pazar

“İsimler doğru ama...”

Yeni Malatyaspor’da sportif direktör Ali Ravcı, devre arası yapılacak transferlerle ilgili konuştu. Gündemde olan isimlerin doğru olduğunu ifade eden Ravcı, “Ancak hepsiyle anlaşacağız diye bir kural yok” dedi.

01 Ocak 2017 Pazar 13:05
“İsimler doğru ama...”

Takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan takımın sportif direktörü Ali Ravcı, transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, “İnşallah takımımıza en gerekli takviyeleri yapacağız” dedi. Devre kamp çalışmalarının 2 Ocak Pazartesi günü Antalya’da başlayacağını hatırlatan Ravcı, “Devre arası kapımız için 2 Ocak Pazartesi günü bir araya geleceğiz. Yaklaşık bir 8 günlük tatilimiz oldu. Antalya’da 10 gün sürecek bir kamp yapmayı planlıyoruz. Eğer ayarlayabilirsek bir de hazırlık müsabakası yapabilir. Bunun dışında zaten fizik gücü iyi olan bir ekimiz. Muhakkak eksiklerimiz var. Ama bu kamp bizim için büyük fırsat. Eksiklerimizi kapatıp, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

“İMZA ATINCA HER ŞEY NETLEŞİR”

  Transferle ilgili de konuşan Ravcı, “Transfer çalışmalarımızı teknik heyetimiz, yönetimimiz ve ben istişare içerisinde yürütüyoruz. Transfer yapmak için oyuncu almayacağız. Bize lazım olan bölgelere takviye yapmak birincil hedefimiz. Bu doğrultuda kalitesine inandığımız Sezer arkadaşımızı takımımıza monte ettik. Bunun dışında bir santrafor arayışlarımız var. Bu bölgede sıkıntı yaşadığımız ilk yarıda da ortaya çıktı zaten. Bunun dışında orta saha ve kanata da bir takviyemiz olabilir. Yönetimimiz belirlediğimiz oyuncularla görüşmeleri sürdürüyor. Piyasada gezen isimler evet doğrudur listemizde ancak hepsiyle anlaşacağız diye bir kural yok. İnşallah takımımıza en gerekli takviyeleri yapacağız” dedi.

FATİH AVCI
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