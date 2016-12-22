İrfan Buz, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunarak takımın son durumunu değerlendirdi. Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, “Ben olaylara pozitif bakıyorum. Biz Göztepe'de, Eskişehir'de yenildik. İnşallah o zaman stadımız da açılır biz de onları öyle karşılarız” dedi.

“FUTBOLCULARIM ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Geçen hafta sahalarında oynadıklarını ve 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Buz, "Adana karşısında ikinci golü bulsaydık daha farklı olurdu. Bireysel bir hatadan dolayı müsabaka 1 - 1 sona erdi. Baktığınız zaman futbolcularımın ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyebiliriz. Arzulu bir futbolcu topluluğu vardı ama maalesef berabere kaldık. İçeride 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

“BOLU’YA GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ”

Buz, ligde 15 haftada 27 puan topladıklarını ve bunun başarı mı yoksa başarısızlık mı olduğunu basın mensuplarına sorarak, "Önümüzde zorlu bir maç var. Boluspor deplasmanına galibiyet için gideceğiz. Onlar da mücadelenin içerisindeler. Ciddi bir müsabaka olacak. İki eksiğimiz var, Ahmet Burak Solakel kart cezalısı, Amutu da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Ne olursa olsun iyi hazırlanıp, Boluspor maçına 3 puan için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

NEDEN POZİTİF BAKIYOR?

Her şeye rağmen olaylara pozitif baktıklarını kaydeden Buz, "Takım olarak 15 maçta 27 puan topladık. Başarısız mıyız, bunu sizlere soruyorum. 28 puanda Göztepe lider, 27 puanda Sivasspor bizle aynı puana sahip. Boluspor ve Eskişehirspor ise arkamızda bulunuyor. Bir maçımız kaldı. Ondan sonra devre arasına gireceğiz. Gereken takviyeleri de yapacağımızı düşünüyoruz. İyi bir çalışmayla çıkacağız. Ben olaylara pozitif bakıyorum. Niye pozitif bakıyorum, biz Göztepe'de, Eskişehir'de yenildik. İnşallah o zaman stadımız da açılır biz de onları öyle karşılarız. Onlar bizi çok güzel karşıladılar. Biz de onları burada karşılarız, gereken puanları da alırız. Yarışın içerisinde olmak için elimizden gelen mücadeleyi verdik ama çok daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi olacağımıza da kesinlikle inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

FATİH AVCI