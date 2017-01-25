Malatya’daki futbol yaşantısında 3. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan ofansif orta saha İrfan Başaran, Yeni Malatyaspor’a kazandırdığı puanlarla öne çıkıyor. Takımın adeta uğur böceği olan İrfan’ın gol kaydettiği maçta Yeni Malatyaspor kolay kolay puan kaybetmiyor. 2,5 sezon önce geldiği Malatya’da forvet arkası, orta saha ve zaman zaman defansif orta saha gibi görev yapan İrfan kaydettiği toplam 17 golle sarı kırmızılı takıma ciddi bir katkı sağladı.
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