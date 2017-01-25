Malatya’daki futbol yaşantısında 3. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan ofansif orta saha İrfan Başaran, Yeni Malatyaspor’a kazandırdığı puanlarla öne çıkıyor. Takımın adeta uğur böceği olan İrfan’ın gol kaydettiği maçta Yeni Malatyaspor kolay kolay puan kaybetmiyor. 2,5 sezon önce geldiği Malatya’da forvet arkası, orta saha ve zaman zaman defansif orta saha gibi görev yapan İrfan kaydettiği toplam 17 golle sarı kırmızılı takıma ciddi bir katkı sağladı. İrfan’ın gola kaydettiği 17 maçın 15’ inde Yeni Malatyaspor sahadan puan ve puanlarla ayrıldı. Tam 13 maçta Yeni Malatyaspor galibiyet elde ederken, yalnızca 2 müsabakada kaybetti. Son olarak Mersin maçında frikikten harika bir gol kaydeden başarılı oyuncu, aynı zamanda sarı kırmızılı formayla toplamda 3. frikik golüne imza attı. Attığı gollerle hem takımına skor üreten hem de şans getiren İrfan’ın başarılı çıkışı hiç şüphesiz en çok hocası İrfan Buz’u sevindiriyor. Forvet arkası pozisyonunda tam bir çilingir görevi gören İrfan Başaran ise performansını çok çalışmasına bağlıyor. Takım olarak iyi çalıştıklarını ve uyum yakaladıklarını aktaran İrfan, daha fazla skor üretip asist ve gol kaydetmek istediğini belirtiyor.

FATİH AVCI