30 Kasım 2017 Perşembe

İrfan Buz’dan vurgulu mesaj!

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz maçın ardından yaptığı değerlendirmede, eski takımına karşı aldığı galibiyeti, “3-1’lik net bir skorla Yeni Malatyaspor’u yendik.” diyerek yorumladı.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:18
İrfan Buz’dan vurgulu mesaj!

 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Osmanlıspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u 3 – 1 mağlup ederek ilk maçta 2 farklı avantaj yakaladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, “3-1’lik net bir skorla Yeni Malatyaspor’u yendik. Kadro derinliği açısından bütün arkadaşlarımı kullanma adına önemliydi. Üstüne koymaya devam edeceğiz. Eski takımımı seyrettiğim zaman özellikle ligde Beşiktaş maçında dolu statta oynaması beni gururlandırıyor. Malatya’daki herkese selamlarımı yolluyorum, onları seviyorum. Futbolda her şey olabilir. Önümüzde Başakşehir maçı var. O maça iyi konsantre olup oradan puanlarla dönmek istiyoruz. En çok sevindiğim olay, Ali Eren’in güzel performans göstermesi. Her futbolcunun önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedefleriyle ilgili gelen soruya ise Buz, “Hedeflerimiz uzun vadeli olamayacak. Bizim ilk hedefimiz ligde gereken puanları puanları almak. Kadro derinliği açısından burada arkadaşlarımızı görmek onları kullanmak ve değerlerini artırıp takım haline getirmek bizim için önemli. Hep kazanmaya çalışacağız. Uzun vadeli planla değil de her maça farklı bakacaksın ve kazanmaya çalışacaksın” şeklinde konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahOsmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz

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