Sözlerine ilk olarak hafta sonu kendilerinin zor bir maç beklendiğini aktararak başlayan teknik direktör İrfan Buz, Balıkesirspor maçının önemine vurgu yaptı. Buz,“Balıkesir, kendi sahasında iyi oynayan ciddi bir rakip. Play off müsabakalarına katılmak için sahaya çıkacaklar. Bizi çok çetin ve ciddi bir müsabaka bekliyor. Bizim de takım olarak bu maça çok iyi çalışıp iyi odaklanmamız gerekiyor ve mutlak 3 puan için gideceğiz. Ciddi eksiklerimiz var ama ellerinden gelenin en iyisini yapacak oynayacak arkadaşlarımız var.” Dedi

“EN ÇOK LİDER OLAN TAKIM BİZİZ”

Çok sayıda eksik oyuncuyla baş başa oldukları bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Buz, “26. saniyede sarı kart yiyoruz. Murat Yıldırım 3 sarı kartla takıma dahil olmuştu. Maalesef Altınordu maçında sarı kartı görünce o da cezalı duruma düştü. Ferhat Kiraz maçta sakatlandı. Pereira zaten sakatlığından dolayı maçta yer alamamıştı. Mehmet Sak ne derece de idmanlar da yer alacağı sysback testi yapıldıktan sonra belli olacak. Ferhat’ın durumu da belirsiz. Tabi eksilerimizin arkasına sığınabiliriz. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bizim her şeye rağmen çok iyi hazırlanmamız lazım. Ekibime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Diğer takımların neler yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz hesap kitap yaparak, şu kadar maçımız kaldı gibi bahaneler yapmayacağız. Hep müsabaka müsabaka ilerleyeceğiz. Önümüzde şimdi Balıkesir müsabakası var ve sadece ona hazırlanıyoruz. Lig tablosuna baktığınız zaman en çok Yeni Malatyaspor lider olarak kalan takım unvanına sahip. Liderliğe puansal anlamda bakmıyoruz. Çünkü puansal anlamda herkes birbirine çok yakın. Mesela bu hafta son maçı biz oynadık. Rakiplerimiz maçlarını oynayıp üzerimize çıkmıştı. Biz galip gelip tekrar konumumuzu korumuş olduk. İstanbul ile Malatya’yı kıyasladığımız da keşke oradaki atmosfer saha ve zemin burada da olsa kendi evimiz de oynayabilsek.” Şeklinde konuştu.

FATİH AVCI