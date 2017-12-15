15 Aralık 2017 Cuma

İrfan Buz’dan Malatya güzellemesi: “Lige yakışıyorsunuz”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçından sonra Malatya’da basın toplantısı düzenleyen Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hem kupa maçı hem de eski takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2017 Cuma 12:09
İrfan Buz’dan Malatya güzellemesi: “Lige yakışıyorsunuz”

  Malatya’ya yeniden gelmenin heyecanını yürekten yaşadığını aktaran İrfan Buz, “Her şeyden evvel Malatya’ya yeniden gelmek benim için çok özel ve çok farklı duygu. Burada çok güzel mücadele verdik. 2 sene boyunca arkadaşlarımızla beraber Süper Lige çıkmak için elimizden geleni yaptık. Buradaki insanlara sevgilerimi göndermek istiyorum. Maça bakacak olursak da biz ilk maçı 3-1 kazanmıştık. Kesinlikle yolumuza devam etmek istiyoruz çünkü takım olma yolunda bir sürü parametreleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bugün maçın ilk dakikasında genç arkadaşımız Turgay oyundan atıldı ve geri kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Yine de buna rağmen oyunu çirkinleştirmeden doğru bir strateji ile maçı kazanmak ya da tur atlamak istedik. Futbolcularımı kutluyorum. Yeni Malatyaspor'a da ligde başarılar diliyorum, Malatyaspor lige yakışıyor.  Yeni Malatyaspor’un kesinlikle ligde kalacağını ve bu insanlar için olmak durumunda çünkü şehir takımı ve lige yakışıyorlar. Bence de son haftalarda oynanan müsabakalara baktığınız zaman gerçekten hakem olayları da, her şey yapılıyor” dedi. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahOsmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017