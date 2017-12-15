Malatya’ya yeniden gelmenin heyecanını yürekten yaşadığını aktaran İrfan Buz, “Her şeyden evvel Malatya’ya yeniden gelmek benim için çok özel ve çok farklı duygu. Burada çok güzel mücadele verdik. 2 sene boyunca arkadaşlarımızla beraber Süper Lige çıkmak için elimizden geleni yaptık. Buradaki insanlara sevgilerimi göndermek istiyorum. Maça bakacak olursak da biz ilk maçı 3-1 kazanmıştık. Kesinlikle yolumuza devam etmek istiyoruz çünkü takım olma yolunda bir sürü parametreleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bugün maçın ilk dakikasında genç arkadaşımız Turgay oyundan atıldı ve geri kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Yine de buna rağmen oyunu çirkinleştirmeden doğru bir strateji ile maçı kazanmak ya da tur atlamak istedik. Futbolcularımı kutluyorum. Yeni Malatyaspor'a da ligde başarılar diliyorum, Malatyaspor lige yakışıyor. Yeni Malatyaspor’un kesinlikle ligde kalacağını ve bu insanlar için olmak durumunda çünkü şehir takımı ve lige yakışıyorlar. Bence de son haftalarda oynanan müsabakalara baktığınız zaman gerçekten hakem olayları da, her şey yapılıyor” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ