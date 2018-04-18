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İrfan Buz’a Ödeme Yapıldı

Şampiyonluk priminin zamanında ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak Evkur Yeni Malatyaspor’u şikayet eden Teknik Direktör İrfan Buz’a sarı-kırmızılı kulüp tarafından ödeme yapıldığı bildirildi.

İrfan Buz’a Ödeme Yapıldı

Şampiyonluk priminin zamanında ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak Evkur Yeni Malatyaspor’u şikayet eden Teknik Direktör İrfan Buz’a sarı-kırmızılı kulüp tarafından ödeme yapıldığı bildirildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:56
İrfan Buz’a Ödeme Yapıldı

Teknik Direktör İrfan Buz, eski kulübü Evkur Yeni Malatyaspor’dan alacağı şampiyonluk priminin zamanında ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştu.

Buz’un kendisine sunulan borcun 800 bin TL’sinin peşin, kalan iki yüz bin TL’sinin ise çek olarak ödenmesi teklifine olumsuz yanıt vermesi ve paranın yasal vaizine kadar tazmin edilmesi için TFF’ye başvurması üzerine Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün tecrübeli teknik adama 1 milyon 80 bin TL ödeme yaptığı belirtildi. Buz’a ödemenin peşin olarak yapıldı öğrenildi.

Buz’a ödemenin yapılmasının ardından TFF’deki başvuru otomatikman kalkarken, kulübün ulusal lisans almasının önünün açıldığı bildirildi.

Bu arada İrfan Buz’un Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştırdığı dönemde teknik ekibinde 1. yardımcı olarak görev yapan Zafer Hızarcı, alınan şampiyonluk priminde kendisinin hakkının da bulunmasına rağmen bunun İrfan Buz tarafından ödenmediğini söyledi.

Hızarcı, yaptığı açıklamada Evkur Yeni Malatyaspor’da çalıştıkları dönemde şampiyon olunması halinde ödenecek prim rakamının toplu olarak İrfan Buz’un sözleşmesine dahil edildiğini, ancak Buz’un bu parayı ödemediğini ifade etti.

“Hakkım olan parayı ne yazık ki ödemedi”

Evkur Yeni Malatyaspor’u çok sevdiğini ve tüm haklarını helal ettiğini belirten Hızarcı, “Ben Malatya’da çok güzel günler yaşadım. Bugün Balıkesirspor’da da olsak, gönlümüz her zaman oradadır. Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki, o takımın şampiyon olmasında benim katkım ve emeğim büyüktü. Bunu kulüp çalışanları da yönetim de çok iyi biliyor. O dönem şampiyonluk primleri tek sözleşmeye geçirildi ve İrfan Hoca’ya ödendi. Bugün hakkım olan para ne yazık ki ödenmiyor. Ama ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Malatya’ya ne hakkım geçti ise helal olsun. Sonuçta orada para kazandık. Oradaki dostlarıma, sevenlerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
BorçEvkur Yeni MalatyasporIrfan Buz
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