TFF 1.Lig’de son 10 haftaya girilirken, liderliğini sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz’dan önemli açıklamalar geldi. İdmanı takip eden gazetecilerle spor gündemini değerlendiren başarılı teknik adam, ilk olarak yarınki Manisa maçını yorumladı.

“MANİSA TAKIMI CİDDİ SONUÇLAR ALDI”

Kalan haftalarda hep ileriki maça bakmaları gerektiğini aktaran Buz, “Geride bıraktığımız haftalarda hiçbir olaya takılıp kalıp bakmıyoruz. Tamamen artık önümüze bakmamız gerekiyor. Manisaspor maçı çok ciddi bir müsabaka. Bu ligde Manisaspor takımı bu güne kadar çok ciddi sonuçlar aldılar. Bandırmayı 6-2, Eskişehirspor’u deplasman da 5-1, kendi evlerinde Ümraniyespor’u 5-2 kazanmış ve kontra ataklara çok çabuk çıkabilen bir takım. Bunun farkında olup oyuncularımla beraber bizde ciddi şekilde hazırlandık.” Şeklinde konuştu.

“BUGÜNE KADAR 85 PUAN TOPLAMIŞIZ”

TFF 1. Lig’in en istikrarlı hocalarından biri olan İrfan Buz, göreve ilk geldiği günden bu yana hedeflerine ilk kez bu kadar yakın olduğunu belirterek, “Yeni Malatyaspor camiasında 2. yılım ve gerçekten zor bir dönemde takımın başına gelmiştim. Yücel İldiz’ den devraldıktan sonra hesapladığımız da bu güne kadar yaklaşık 85 puan almışız. Malatya’ya ilk geldiğim günlerde üzerinde durduğum konu, bu şehir için bir şeyler yapmak istiyoruz demiştim amaçlarımızın olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu hedeflere yaklaştığımızı görüyorum. Futbolcu kardeşlerim burada en büyük pay sahibidir. Yönetimimizle birlikte uyum içerisinde elimizden gelenin en iyisini verip başarılı olmak takımdaşlık açısından çok önemliydi. 2. senemizdeki yaptığımız kadro mühendisliğiyle, sene başında getirdiğimiz yabancı oyuncularla birlikte yerli oyuncularımızın uyum ve gayreti çok önemliydi. Onlar özveriyle, bizde elimizden geleni yaparak buralara kadar geldik.” Dedi.

“HAK ETMEDİĞİMİZ BİR ŞEYİ İSTEMİYORUZ”

Haftalar ilerledikçe stres oranının giderek arttığını ifade eden Buz, “Bundan sonra işin sadece sahada biteceğini düşünüyorum. Her takıma bundan sonraki her maçında gönülden başarılar diliyorum. Hakkaniyetin olmasını istiyoruz. Artık kendimizi Malatyalı olarak gördüğümüz için söylüyorum, Malatyalılar olarak biz haksız kendimizi hiçbir zaman haksız adaletsiz bir konumda görmek istemiyoruz. Aynı zamanda haklı olduğumuz taraflarımızın da görmezden gelinmemesini istiyoruz. Şunu artık diğer camialardaki insanların kabul etmesi gerekiyor. Yeni Malatyaspor da artık büyük bir camia, bizi bulunduğumuz sıralamada kabullenmeleri zaman aldı. Bu başarıların devamı gelecektir ama futbol maalesef çok acımasız bir oyundur. Onun için müsabaka müsabaka bakmamız gerekiyor.“ ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI