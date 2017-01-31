Teknik Direktör İrfan Buz, 3-0 yenildikleri Samsunspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kötü bir futbol sergilediklerini belirterek, “Çok önemli bir maça çıktık. 3-0 mağlup olduk. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Samsunspor 6 maç üst üste kaybettikten sonra kendi sahasında galip gelmek onlar adına önemliydi. Bizim açımızdan da önemliydi ama kaybettik. Maç ortada giderken, penaltı pozisyonundan sonra 1-0 geriye düşünce oyun istediğimiz gibi gitmedi. Ondan sonra ikinci devre bizim defansın zaafları oldu. İyi oynamadığımızı düşünüyorum. Samsunspor üstümüze geldi. 1-2 tane pozisyonumuz vardı. 2-0 gerideyken golü atmış olsaydık, bir geri dönüş noktası olabilirdi. Oyun stresli bir hale gelebilirdi. Ancak atamadık. Kontrataklardan goller yedik ve yenildik. Samsunspor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.
FATİH AVCI
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