TFF 1. Lig Lideri Yeni Malatyaspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Manispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi tesislerinde saat 14.00’de tek antrenman yapan sarı kırmızılı takımda çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Sağ diz yan tarafında küçük bir yırtık olan Caner Arıcı takımdan ayrı çalışırken, Pereira ve Mehmet Sak’ın takımla birlikte idmanın başından sonuna kadar çalışması bu oyuncuların sakatlıklarını atlattıklarını gösterdi.

TAKIM SAVUNMASINA DİKKAT!

İrfan Buz nezaretinde yapılan idmanın ısınma, 5’e 2 ve açma germe ile devam eden ilk bölümünün ardından taktiksel çalışmalara geçen teknik heyet Maniasspor’un analiz bilgilerine göre sergilenecek oyunun ön hazırlığını yaptı. Takımın son haftalarda savunmada verdiği pozisyonlar üzerinde duran ve rakibin hücuma etkili çıkışlarını futbolculara hatırlatan İrfan Buz, önce çok iyi savunma yapmalıyız diyerek, tüm oyunculardan takım savunmasını eksiksiz yapmalarını istedi. Manisaspor’u durduktan sonra gol yollarında iyi çıkıp finali doğru şekilde sonuçlandırmaları gerektiğini vurgulayan Buz, hücum ve savunma içeren yarı alan oyununda bu düşüncelerini sık sık tekrarladı.

Sol bek ve sağ bekte arayışlarını sürdüren İrfan Buz’un Caner ve Osman’ın yerine kimlere şans vereceği ise bugün belli olacak. Çift kale maçta bu oyunculara şans verecek Buz’un kafasının karışık olduğu öğrenildi. Cumartesi 18.30’da oynanacak maç için yarın Elazığ üzeri havayoluyla aktarmalı olarak Manisa’ya gidecek kafilenin yarın son çalışmayı Malatya’da yapacağı ifade edildi.

FATİH AVCI