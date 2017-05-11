Nurettin Soykan Tesisleri’nde İHA’ya açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Boluspor maçında Malatya camiasının büyüklüğünü ortaya koymasını beklediğini ifade etti.



“Aslan payı onlarda”

Hak ettikleri Süper Lig’e çıkacaklarına inandığını kaydeden Buz, “Geçen hafta hepimizi derinden üzen bir Bandırma yenilgisinden sonra Adana galibiyeti önemliydi tabi. Ama bunun tamamını getirmek gerekiyor. Cenabı Allah inşallah Pazar günü de tamamını getirmeyi nasip eder. Tabi Bandırma maçından sonra oyuncularımın gereken cevabı verecek diye tamamen inanmıştık. O yüzden çok farklı bir Yeni Malatyaspor olacağını biliyorduk. Sizlerde aslında buraya kadar gelmiş bir takımın cevap vereceğini biliyorsunuz. O yüzden ben her zaman söylüyorum, aslan payı onlarda. Onlar sahaya çıktı, aslanlar gibi 3 puanını aldılar. Ama dediğim gibi bunun tamamını getirmek gerekiyor. O yüzden tamamen konsantremiz şimdi Bolu maçına” şeklinde konuştu.



“İnşallah Pazar günü bu işi bitireceğiz”

Buz, son iki maç öncesinde şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine ise, "Bu maç bitsin, mutlu sona erişelim hep beraber ondan sonra uzun uzun konuşalım bazı şeyleri. Ama bütün futbolcular burada katkı sağlamıştır. Her futbolcu burada katkısını sağladı, Allah razı olsun onlardan. Son maçta da katkılarını sağlayacaklardır. İşimiz bitmedi, daha iki maçımız var. İnşallah Pazar günü bu işi bitireceğiz. Ondan sonra uzun uzun konuşacağız" diye konuştu.

İHA