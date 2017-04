TFF 1. Lig'İn 27. haftasında Ümraniyespoe ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına İnönü Stadı’nda yaptığı çalışmayla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcuların, Elazığspor maçında alınan 3 puandan dolayı sevinçli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Antrenman öncesi İHA’ya açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



“Haklı bir 3 aldığımızı düşünüyorum”

Elazığspor karşısında aldıkları galibiyetin önemli olduğunu belirten Buz, “Çok önemli bir haftada derbiden 3 puanı alan biz olduk. Her şeyden önemlisi galip geldik ve yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk yolunda bu galibiyetler çok önemlidir. Tabii bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Kaldı ki çok iyi bir oyunla aldık maçı. Özellikle 2. devre rakibimizin gol pozisyonu yoktu. Çünkü iyi pres yaptık ve iyi bir baskı kurduk. Bu baskıya güzel oyun, güzel bir ambiyans ve atmosfer de eklenince haklı bir 3 aldığımızı düşünüyorum” diye konuştu.



“Futbol matematik değil onu bir kere daha söylemiştik”

İrfan Buz, takımda arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu da belirterek, “Takımdaşlık açısından çok güzel bir örnek sergiliyoruz. Kendimizi de sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızda da inanmışlık var. Artık kadroda şu oynuyor, bu oynuyor diye bir şey yok. Herkes her şeyini ortaya koyuyor. Taraftarımızın da desteğiyle tempomuzu istediğimiz zaman yükseltebiliyoruz. Şimdi futbol matematik değil, onu bir kere daha söylemiştik. Biz hesaplara bakmıyoruz. Önümüzde şimdi Ümraniye maçı var ve ona konsantre olacağız. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yine iyi konsantre olup o müsabakayı da 3 puanla bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Buradaki taraftarlarımız özledik”

İstanbul’da oynadıkları maçlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Tabiki onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bizlere bu imkanları sağladıkları için Beşiktaş ve Başakşehir camiasına da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızla beraber ne güzel bir atmosfer yarattığımızı da gördük. Malatyalı kardeşlerimiz de oradakilerle gurur duyuyor. Çünkü biz bir bütünüz, onu da gösterdik her yerde. Ama buradaki taraftarlarımızı da özledik. Eskişehirspor maçıyla onlarla güzel bir atmosfer yaratıp 3 puan almak istiyoruz” dedi.



“13-14 günlük bir süreç var, arkadaşlarımız burada çalışıyor”

Buz, İnönü Stadı’nın son durumuyla ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:

“Tabii sıkıntılar vardı ama biliyorsunuz daha evvel çok farklı bir zeminde oynamıştık. O yüzden önümüzde 13-14 günlük bir süreç var. Arkadaşlarımız burada çalışıyor ve onlara da teşekkür etmek istiyorum. Umarım çok güzel bir saha bizi bekleyecektir. Buraya taraftarlarımız gelerek güzel bir ortam yaratacak” ifadelerini kullandı.

İHA