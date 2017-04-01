01 Nisan 2017 Cumartesi

İrfan Buz: “Derbiyi kazanmak güzel bir şey”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, özellikle ikinci yarı oynadıkları oyunla karşılaşmayı kazandıklarını belirterek, “Bizim açımızdan derbiyi kazanmak güzel bir şey. Maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk ve bunu başardık” dedi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 22:05
İrfan Buz: “Derbiyi kazanmak güzel bir şey”
TFF 1. Lig’in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Elazığspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Elazığspor’un son haftalarda yakaladığı çıkışa dikkat çeken İrfan Buz, “Onların da kadrosu çok iyi. Bana göre Play-off oynayacak bir kadroları var. Derbilerin havası da farklıdır bugün onu fark ettim. Bizim açımızdan da derbiyi kazanmak güzel bir şey. Maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk ve bunu başardık. Müsabakaya baktığımızda özellikle ikinci devre çok baskılı ve coşkulu oynayan bir Malatyaspor vardı. Bizi inanılmaz şekilde destekleyen taraftarımıza da teşekkür ederim. Yolumuza iyi bir şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.
“Kimseye saygısızlık yapmadım”
Maçın sonunda yaşanan olaylara da değinen Buz, şunları söyledi:
“Son dakikalarda ben taraftarıma bizi daha çok destekleyin dercesine bir el hareketi yaptım. Herhangi bir Elazığspor oyuncusuna yapılmış bir hareket değildi. Kendi taraftarlarımı coşturuyordum ben orada. Elazığ ile hiç alakası yok. Kimseye saygısızlık yapmadım. Karakterim de böyle değildir. Ben bundan sonrası için Elazığspor’a da başarılar dilerim.”
İHA
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