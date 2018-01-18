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İRFAN BUZ'DAN AÇIKLAMA VAR!

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Özellikle ilk yarıda pozisyon bulmuştuk. Eğer o golü atabilsek, futbol bu her şey olabilirdi” dedi. 

İRFAN BUZ'DAN AÇIKLAMA VAR!

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Özellikle ilk yarıda pozisyon bulmuştuk. Eğer o golü atabilsek, futbol bu her şey olabilirdi” dedi. 

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 10:25
İRFAN BUZ'DAN AÇIKLAMA VAR!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Osmanlıspor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. İlk maçta Beşiktaş’a 4-1 yenilen Başkent temsilcisi mücadeleden 2-1 galip ayrılmasına rağmen kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, “Bizim Antalya kampındaki pozitif görüntümüzü sahaya yansıtmak istedik. Futbolcu kardeşlerim bunları yansıttı. Skor anlamında tabi ki kolay değildi. Özellikle ilk yarıda pozisyon bulmuştuk. Eğer o golü atabilsek, futbol bu her şey olabilirdi. Çok diri çok istekli takımımızı gördük. Bu da bizi mutlu etti. İkinci yarıda başlayacağımız Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte o görüntüyü muhakkak sahaya yansıtmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ın Bayern Münih maçına da değinen Buz, “Beşiktaş’ı kutluyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Özellikle Bayern Münih maçında, ligde veya kupada olsun umarım istediklerini elde ederler” şeklinde konuştu.
(

İHA

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