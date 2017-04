Nurettin Soykan Tesisleri’nde İHA’ya açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam İrfan Buz, takımın son durumu ve Ümraniyespor maçı hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



“Onların da kendilerine göre hesapları var”

Sözlerine Ümraniyespor maçının oynanacağı stadın belli olması gelişmesiyle başlayan Buz, “Ümraniyespor kulübü tarafından alınan saha seçimi kararına elbette saygı duyuyoruz. Bizler takım olarak kendi hazırlığımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Onların da kendilerine göre hesapları var bu yüzden normal karşılıyorum. Olimpiyat stadında daha iyi bir zemin de müsabakayı oynasaydık daha iyi olurdu ama böyle karar aldılar. Çok ciddi bir rakip ile oynayacağız. Erkan Sözeri orada güzel işlere imza attı. Meslektaşımız Ümraniye takımını çok iyi yerlere getirdi. Onlarında hesapları var henüz iddiaları devam ediyor. Ancak bizimde tabi ki iddiamız ve hesaplarımız var. O yüzden ciddi bir müsabaka olacak. Biz çok iyi konsantre olup sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz” dedi.



“Birbirini tamamlayan oyuncularda inanmışlık var”

Takımda arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten Buz, “Her şeyden önce Evkur Yeni Malatyaspor da takımdaşlık ruhu şuan çok iyi durumda. Birbirini tamamlayan oyuncularda inanmışlık var. Oyuncuların sisteme sadık kalmaları da önemli bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.



“Bu arkadaşa karşı herhangi bir açıklama yapma gereği duymuyorum”

Tecrübeli teknik adam Elazığspor basın sözcüsünün kendisiyle ilgili söylediği sözlerle alakalı da konuşarak, “Kulübümüz tarafından zaten gerekli açıklamalar yapıldı. Üzerinde açıkçası pek fazla durmak istemiyorum. Benim yapımı herkes biliyor. Biz kendi hedefimize odaklanıyoruz. Herkes de kendi hedefine odaklanmalı diye düşünüyorum. Gündem farklı yerlere çekilmemeli diye düşünüyorum. Ezeli rakip içerisinde insanların zararlı duruma gelmesini istemiyoruz bu yüzden bu arkadaşa karşı herhangi bir açıklama yapma gereği de şahsım adına duymuyorum” değerlendirmesinde bulundu.



“Eğer şampiyon olursak 25 futbolcu da apolet takacak”

Buz, takımın performansının her geçen gün yükseldiğini belirterek, “Gelinen nokta geçtiğimiz iki maçla alakalı bu bir süreçtir. Devamlı şekilde takımın performansının arttığı yönünde yorumları en başından beri alıyoruz. Tabi bizim açımızdan gurur verici, bizim rehavete kapılmak gibi, rahat davranabileceğimiz bir lüksümüz yoktur. Bu ligde çok ciddi rakiplerimiz var onlarda belirli yerlere gelmek istiyor. O yüzden tamamen kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Futbolcu kardeşlerimle bunu sürekli konuşuyoruz. Ancak müsabaka müsabaka ilerliyoruz bu yüzden farklı olaylar olabilir. Rahat davranıp rakipleri hafife almak gibi bir lüksümüz yoktur. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışan bir takımız. Kendimizi de sürklase edecek bir noktada görmüyoruz. Hiçbir futbolcumuzun cezalı ya da sakat olmasını tabi ki istemiyoruz. 25 tane futbolcumuz var. Eğer şampiyon olursak 25 futbolcu da apolet takacak. Bunu da tüm futbolcularımız biliyor. O yüzden her futbolcu oynayan arkadaşına dua ediyor. Oynamayan futbolcularda kendilerini her an oynayacakmış gibi hazır tutmaya çalışıyor. Çünkü artık takımın şampiyon olması söz konusu’ şeklinde konuştu” dedi.

İHA